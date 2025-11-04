Муромов высмеял Соседова

Михаил Муромов обсудил с журналистами шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Певец озвучил, что в проекте было немало ошибок, а также прошелся по поведению члена жюри Сергея Соседова, который, по его мнению, «рисуется» перед зрителями.

На канале НТВ состоялся финал второго сезона «ВИА Суперстар!», победу в котором одержали «Поющие гитары». Михаил Муромов, который ранее участвовал в шоу, но c шумом его покинул, отметил допущенные жюри ошибки, пишет Ura.news/

Муромов убежден, что Сергея Васюту незаслуженно убрали из шоу. Певец вспомнил, историю, как и его обманули в прошлом сезоне, представив на суд жюри не ту оранжировку песни, о которой была договоренность.

Отдельно певец отметил Сергея Соседова.

«Бедный Соседов! Как он старается себя показать! Он иногда говорит, конечно, сознательные вещи, но слишком рисуется — артистище! Куда такое саморисование при зрителях? Он же говорит о людях, которые участвуют в проекте. А они должны стоять и слушать этот бред», резюмировал Муромов.

Ранее Михаил Муромов пожаловался, что так и не получил звание заслуженного артиста России.