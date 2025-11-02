Пелагея раскрыла личную тайну

Ирина Лебедева

Юрий Николаев отпраздновал 50-летний творческий юбилей. Поздравить телеведущего собрались многие коллеги по цеху, в том числе Сергей Лазарев и Пелагея.

Пелагея раскрыла личную тайну
© РИА Новости

Сергей Лазарев свое время попал на телевизионное шоу «Утренняя звезда», проект Юрия Николаева, как участник ансамбля «Непоседы». Так началась его профессиональная карьера, информирует издание thevoicemag.ru.

На тех съемках была и Пелагея. Она тоже мечтала попасть на проект, но больше всего хотела видеть Сережу Лазарева. Правда, чувства свои девочка скрывала.

«Я была страшно влюблена в Сергея Лазарева», — спустя 30 лет призналась Пелагея на шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.«Только что узнал об этом», — удивился Сергей.

Напомним, будучи ведущим и продюсером программы «Утренняя звезда» Николаев открыл огромное количество ныне знаменитых артистов. Именно благодаря выходу на сцене в его «Утренней звезде» состоялись дебюты Пелагеи, Сергея Лазарева и Влада Топалова, Юлии Началовой, Валерии, Анжелики Варум и многих других артистов.