Пелагея раскрыла личную тайну

Юрий Николаев отпраздновал 50-летний творческий юбилей. Поздравить телеведущего собрались многие коллеги по цеху, в том числе Сергей Лазарев и Пелагея.

Сергей Лазарев свое время попал на телевизионное шоу «Утренняя звезда», проект Юрия Николаева, как участник ансамбля «Непоседы». Так началась его профессиональная карьера, информирует издание thevoicemag.ru.

На тех съемках была и Пелагея. Она тоже мечтала попасть на проект, но больше всего хотела видеть Сережу Лазарева. Правда, чувства свои девочка скрывала.

«Я была страшно влюблена в Сергея Лазарева», — спустя 30 лет призналась Пелагея на шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. «Только что узнал об этом», — удивился Сергей.

Напомним, будучи ведущим и продюсером программы «Утренняя звезда» Николаев открыл огромное количество ныне знаменитых артистов. Именно благодаря выходу на сцене в его «Утренней звезде» состоялись дебюты Пелагеи, Сергея Лазарева и Влада Топалова, Юлии Началовой, Валерии, Анжелики Варум и многих других артистов.