Тело актёра Романа Попова кремируют

Тело скончавшегося актёра Романа Попова планируют кремировать по его просьбе. Об этом РИА Новости рассказал его друг, шоумен Оганес Григорян.

Он также добавил, что Попов хотел, чтобы после кремации его прах развеяли над Чёрным морем.

Прощание с Романом Поповым пройдёт в субботу, 1 ноября, в Центральной клинической больнице Москвы. По последним данным, он скончался от осложнений после проведённой химиотерапии.

В августе актёр сообщил о рецидиве рака мозга спустя семь лет ремиссии.