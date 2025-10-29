Лепс: «услышите, что я умер — покупайте билеты»

Певец Григорий Лепс прокомментировал информацию о своем отравлении. Об этом сообщает портал 7Дней.ru.

По словам певца, он действительно оказался на лечении в Боткинской больнице после концерта во Владивостоке. Однако Лепс добавил, что сейчас он чувствует себя хорошо, а новости о его слабом здоровье были преувеличены.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я еще долго буду трепать вам нервы. В следующий раз, если услышите, что я умер, пожалуйста, покупайте билеты», — заявил он.

Помимо этого Лепс также поблагодарил поклонников за поддержку, а также заявил, что не будет отменять ближайшие концерты.

Ранее зрители раскритиковали концерт Лепса во Владивостоке из-за неадекватного поведения певца. Позже певец отменил три ближайших концерта и обратился в больницу.