Умер шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен

Известный шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter. Причина смерти Андерсена не уточняется. Актер стал всемирно известен после съемок в итальянской картине "Смерть в Венеции".

Режиссер фильма Лукино Висконти назвал его "самым красивым мальчиком XX века". В 2021 году Андерсен стал центральным персонажем одноименной документальной ленты режиссера Кристиана Петри. Именно он заявил о смерти актера. 25 октября стало известно, что актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер в возрасте 79 лет.

21 октября сообщалось, что российский актер Иван Безбородов, известный ролями в театре, кино и на телевидении, умер в возрасте 39 лет. Он снялся в ряде известных проектов, включая "Начать сначала. Марта", "Право на помилование", "Морские дьяволы 3", "Дед", "Ярость", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".