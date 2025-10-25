Стал известен новый гонорар Крида

Егор Крид после скандала с откровенными танцами на его концерте и конфликта с Мизулиной повысил стоимость своих выступлений. Если ранее пригласить Крида на частное мероприятие стоило 10 миллионов рублей, то теперь уже 12 миллионов.

В немалые деньги обойдется организаторам и исполнение требований райдера Крида, пишет life.ru.

Певец требует Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux не старше трех лет, президентский люкс пятизвездочного отеля, круглосуточную охрану у номера и личного кальянщика.

Недавно Егор Крид удостоился звания заслуженного артиста республики Башкортостан. Крид признался, что рад и гордится новым званием. Он поблагодарил главу республики Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за теплый прием и гостеприимство.