Лепса призвали внести в «стоп-лист»

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин призвал внести певца Григория Лепса в «стоп-лист». Об этом сообщает портал «Страсти».

По словам Бородина, Лепс перестал отдавать отчет тому, «что перед ним живые люди», а также ведет себя «будто бы в состоянии аффекта». Таким образом глава ФПБК прокомментировал недавний концерт Лепса во Владивостоке — посетители мероприятия пожаловались, что певец вел себя на сцене неадекватно и много матерился.

«Вот таких артистов нужно ставить в “стоп-лист”, не давать возможность выступать. Понятно, что у него есть песни, он заслуженный, уважают его многие» — заявил Бородин.

Кроме того, Бородин призвал зрителей концерта во Владивостоке требовать возврата денег. Он также добавил, что певца могут оштрафовать за нецензурную брань на концерте.

«Если все-таки подтвердится, что он ругался матом со сцены, нужно будет привлекать его к административной ответственности. Почему у нас обыкновенного человека привлекают, когда он матом орет на улице, а его нельзя? Я считаю, что это неправильно. Пусть платит штраф или что у нас там предусмотрено», — добавил он.

Ранее зрители раскритиковали концерт Лепса на сцене «Фетисов Арены» во Владивостоке из-за неадекватного поведения певца.