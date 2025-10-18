Литвинова показала фигуру в купальнике

Рената Литвинова в микроблоге выложила фотографию в купальнике. Но не на солнечном пляже, а среди снега. 57-летняя актриса выглядит очень худой. Экстремальный снимок звезда выложила во время отдыха в испанской клинике здоровья, пишет издание super

© РИА Новости

© Соцсети

Литвинова уехала из РФ весной 2022 года и обосновалась в Париже. В столице Франции у артистки есть собственное жилье, приобретенное еще в 2015 году, поэтому Литвинова часто посещала знаменитый город. Однако в конце 2023 года звезда театра и кино вернулась в Россию. Она поделилась в личном блоге фотографиями с указанием геолокации. Оказалось, что актриса остановилась в одном из отелей Санкт-Петербурга.