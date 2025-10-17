Рэпер Macan раскрыл, когда уйдет в армию

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) отправится на срочную службу в армию 28 ноября. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

© Соцсети

Рэпер отметил, что распространяемая в последнее время в СМИ информация о том, что он был в Испании не соответствует действительности.

«Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — сказал он.

Macan назвал службу в армии «новым этапом своей жизни». В связи с этим, по его словам, он решил продать свой автомобиль марки BMW M5.

Ранее сообщалось, что рэпер должен был явиться в военкомат 15 октября, но так и не появился там.