Гонорар Диброва взлетел после развода

К телеведущему Дмитрию Диброву вернулась популярность — он снова задействован в телешоу «Кто хочет стать миллионером?», его гонорар на корпоративах вырос в три раза, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, 15 октября в Останкино пройдут съемки шоу, в которых ведущим будет Дмитрий Дибров — его вернули в эфир под красивым предлогом, по случаю тысячного выпуска передачи.

По мнению журналистов, основной причиной возвращения звезды стал интерес к Диброву на фоне недавнего развода с 35-летней женой.

Вторым ведущим осталась Юлианна Караулова, которая заменила Дмитрия после его ухода в 2022 году и полюбилась зрителям за это время.

Кроме участия в шоу, Дибров выпускает на Первом канале «Антропологию» (16+), готовит материалы для музыкально-психологического шоу «Сессия» (18+) на VK Видео.

Его график на Новый год заполняется уже сейчас — бронь на декабрь обойдется в 3 млн рублей, в 3 раза больше, чем обходилось приглашение Диброва на корпоратив в качестве ведущего частного шоу в прошлом году.