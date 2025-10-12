Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неформальные трудовые отношения. Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады, он нанял пятерых разнорабочих в свой театр сатиры и не оформил их должным образом.

По данным издания gazeta.ru, на Хазанова завели пять административных дел после обращения Пенсионного фонда. Народный артист должен выплатить по 300 рублей штрафа на работника — итого 1500 рублей.

Представители театра объяснили журналистам, что нарушения связаны с технической ошибкой.

Хазанов возглавляет Театр эстрады с 1997-го. После начала спецоперации появлялись сообщения об его отъезде в Латвию, но артист опроверг эмиграцию, заявив, что находился за границей на отдыхе.