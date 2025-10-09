Самойлова подала на развод с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что Самойлова подала заявление на развод еще 6 октября и уже оплатила госпошлину. Причины разрыва не называются, однако ранее девушка опубликовала в соцсетях сообщение о том, что она «устала быть сильной».

«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — заявила она.

Напомним, что Самойлова и Джиган провели в браке около 15 лет, а также воспитывают 4 детей. При этом ранее пара уже неоднократно расставалась. Самый известный их разрыв произошел в 2020 году, когда Джиган попал в реабилитационный центр из-за запоя.