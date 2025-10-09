Умер исполнитель хита 90-х

Певец Ефрем Амирамов ушел из жизни в возрасте 69 лет после тяжелой болезни. Об этом со ссылкой источник в лечебном учреждении Нальчика пишет ТАСС.

Смерть певца подтвердила и его пиар-менеджер Виктория Воропай.

По данным представителя республиканской клинической больницы, исполнитель популярной в 1990-х песни «Молодая» скончался в реанимации после тяжелой болезни, пишет РИА Новости.

«Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался», - пояснил он.

