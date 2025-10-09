Олег Майами похвастался новым люксовым автомобилем

Участник реалити-шоу «Дом-2», певец Олег Майами, приобрел роскошный автомобиль. Этим он поделился со своими подписчиками в социальных сетях, передает «Звездач».

Певец стал обладателем белоснежного Porsche Cayman S 2025 года. Он поделился своими впечатлениями в блоге. Стоимость такой машины начинается от 10 миллионов рублей. Автомобиль оснащен белым кожаным салоном. Ранее у артиста была серая Audi, которой он владел более восьми лет.

«Ну что, без лишних слов, знакомьтесь — это моя новая машина», — заявил певец.

Ранее стало известно, что производство среднемоторных купе и родстеров Porsche Cayman и Boxster планируется прекратить в октябре 2025 года. Выпуск среднемоторных спорткаров Porsche текущего поколения продолжается уже десять лет. Однако разработка их преемников с электрическими двигателями продвигается медленнее, чем ожидалось. Первоначально планировалось, что они появятся в 2026 году, но сроки были перенесены.

Также ранее сообщалось, что Mercedes-Benz 190E 2.3−16, ранее принадлежавший Айртону Сенне, выставили на торги RM Sotheby’s. Автомобиль, связанный с именем трехкратного чемпиона Формулы-1, оценивается в 220 000−250 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно более чем 300 000 долларов.