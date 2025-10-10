Дочь Кончаловского объявила о разводе

Единственная дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская объявила о разводе. 24-летняя наследница именитой фамилии подала заявление на расторжение брака с 31-летним избранником Никитой Кузьминым.

Напомним, что влюбленные оформили отношения, когда Марии было 19 лет.

"Так получилось. Мы пришли к этому решению обоюдно, без скандалов. Ну вы же понимаете, ранний брак... Молочный муж выпал - вот и все", - с юмором сообщила Михалкова-Кончаловская.

Она отметила, что решение о разводе было принято давно. Причиной стало несколько факторов. Так, Никита часто мотался по командировкам и даже строил планы на переезд в другую страну. Мария к этому оказалась не готова.

"Мы были красивой парой, отлично прожили пять лет, визуально даже похожи, но со временем ценности стали расходиться. Мы стали меняться и поняли, что дальше нам не по пути", - заключила Мария.

Интересно, что Михалкова-Кончаловская уже нашла новую любовь. Она не скрывает, что мужчина старше нее, однако у них много общих интересов и они из одной сферы, сообщает Woman.ru.