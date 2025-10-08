Игорь Николаев оставил Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. В 2015 году молодая супруга родила автору-песеннику дочь Веронику. Девочке исполнилось десять лет, по такому случаю она задула свечу на праздничном торте. Вот только Игоря Николаева в этот знаменательный день рядом не оказалось.

Еще некоторое время назад популярный певец оставил Проскурякову, а сам уехал на гастроли, причем начал он путешествие издалека - с Сахалина.

"Скучаем!.. Игорь, хороших гастролей, легкой дороги и полных залов любимых и благодарных зрителей", - написала в своем официальном телеграм-канале Юлия Проскурякова.

Напомним, что артисты познакомились в 2005 году. К тому времени он уже расстался с Наташей Королевой. Однако союз "дельфина и русалки" настолько полюбился общественности, что и спустя годы многочисленные фанаты не могли смириться с тем, что артисты развелись. Юлию Проскурякову буквально затравили. Ей не могли простить, что она, как и Наташа Королева, тоже поет и гораздо моложе Игоря Николаева.

Игорь Николаев отреагировал на слухи о разводе с Юлией Проскуряковой

Впрочем, по прошествии лет страсти улеглись. Сейчас Юлия Проскурякова старается развиваться без протекции именитого супруга. Она продолжает песенную карьеру, а также отучилась на актрису и снимается в кино, играет в театре.