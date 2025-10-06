Маликов осудил использование мата на сцене

Певец Дмитрий Маликов заявил, что артисты не должны использовать нецензурную лексику на сцене. Его цитирует Пятый канал.

Говоря о том, кого бы он мог выделить из современных исполнителей, Маликов назвал рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). При этом певец был удивлен, что творчество Косолапова предлагают запретить из-за нецензурной брани в тексах.

«Я мат не разделяю, я всегда против мата», — заявил Маликов.

Он также добавил, что когда музыкант Сергей Шнуров начал на своих выступлениях ругаться матом, ему такое тоже не понравилось.

«Это я брюзжу», — сказал певец в конце беседы.

