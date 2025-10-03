От монтировщика сцены до известного актера: как менялся Сергей Степин

Путь Сергея Степина к славе был долог — он успел поработать осветителем, монтировщиком сцены и даже пробовал продавать машины. Однако после 40 режиссеры раскрыли его комедийное амплуа и стали регулярно звать в картины. Starhit вспомнил историю актера к его 60-летию.

Из обычной семьи

Сергей Степин родился 3 октября 1965 года в Туле в простой рабочей семьей. Молодой человек мечтал стать участником ВИА, а потому его путь в искусство начался с музыкального кружка. Сперва он освоил балалайку, после — барабаны и классическую гитару, саксофон, кларнет и джазовые барабаны. После этого с друзьями они создали группу «Эхо времени».

Однако любовь к музыке у Степина перекрыла другая страсть — в седьмом классе он посетил спектакль про декабристов, где оказался настолько впечатлен, что решился подойти к режиссеру. Владимир Богатырев пригласил молодого человека в студию при театре, однако после четвертого урока уехал из Тулы, а кружок закрылся.

В девятом классе будущий артист знал, что станет музыкантом или актером. Учился он средне, но брал артистизмом: декламировал стихи так, что собирал овации, а на трудные темы по английскому отвечал столь уверенно, что получал пятерки.

За несколько месяцев до армии юноша поработал на заводе вместе с мамой, где та собирала самовары, после чего отправился служить в Казахстан. После возвращения он устроился в Тульский ТЮЗ осветителем. Вместе с приятелем Валерой Сальковым Сергей записался в театральную студию, из-за чего в итоге покинул оркестр.

Параллельно с этим Степин пошел в Тульское культпросвет училище, а затем начал пытаться поступить в московские вузы. Дойти удавалось лишь до второго тура: мешали неудачно подобранные программы и гнусавость. Сергей решился на болезненную операцию по исправлению перегородки, после чего стал усиленно готовиться к поступлению.

Переезд в Саратов

Судьбоносным для знаменитости стал приезд в Тулу Саратовского кукольного театра: Алексей Журавлев предложил коллеге поступить на их актерское отделение. Степин решил, что это хорошая идея, ведь из саратовского вуза на сцену вышли не мало звезд. Когда Сергею было 23 года, он стал играть в местном ТЮЗе, но однажды посетил постановку Питерского Малого драмтеатра — и пропал.

«Я просто прорыдал половину спектакля. Чего только не делал, чтобы себя успокоить: пытался отворачиваться, не смотреть, не слушать… Но это невозможно. Такой искренности, звенящей честности в отношениях актеров друг с другом и со зрителем я не видел нигде», — признавался артист.

После выпускного педагоги предлагали Степину остаться в ТЮЗе, он был уверен, что ему в силах пробиться в театр Льва Додина. Однако, как назло, режиссер уехал на полугодовые гастроли, а герой остался не у дел. Он ходил по другим учреждениям, но даже не попадал на прослушивания. Тогда актер, уже игравший главные роли в Саратове, устроился в Театр Сатиры монтировщиком.

«Додин все не возвращался, и в один прекрасный момент мое терпение закончилось. Я позвонил в Саратов художественному руководителю ТЮЗа Юрию Петровичу Киселеву и попросился обратно. Тот без лишних вопросов сказал: "Возвращайся"», — рассказывал артист после.

В 90-е актеру приходилось содержать семью, а в театры люди не ходили. Степин подрабатывал на корпоративах, концертах, в клубах, даже занимался пытаться продажей машин. В Саратове Сергей подружился с Сергеем Пускепалисом. Когда режиссер перебрался в Москву, то позвал за собой товарища. Артист играл в спектакле Пускепалиса в Театре эстрады, а Геннадий Хазанов выделил ему комнату в общежитии на полтора года.

Расцвет карьеры

Кинодебютом артиста стала картина «Начало пути» — в ней Степин всего за 600 рублей сыграл умирающего солдата. Название проекта Сергей считал символичным, ведь действительно, вскоре его стали звать на новые кастинги. После эпизодов в сериалах «Москва. Центральный округ», «Водитель для Веры» и «Бумер. Фильм второй» артисту повезло получить роль майора Мурашко в «Кадетстве». После — образ Станислава Чихмана в «Управе» и охранника Петра Гаврилова в «Ранетках».

Позднее были «Стройбатя» и «А у нас во дворе…», а когда Степин окончательно зарекомендовал себя в комедийном амплуа, его пригласили на ключевую роль в сериал «ЧОП». Сам Степин отмечал, что не сразу пробился туда — потребовалось пять проб.

«Эта роль настолько легла на меня, что я не помню ни одной сложности во время съемок. А вот проект "Мир! Дружба! Жвачка!" стал для меня неожиданностью. С моим юмористическим прошлым мне доверили глубоко драматическую роль. Я бесконечно благодарен продюсерам, которые решились на такой эксперимент», — заявил актер.

Два брака

Еще во время посещения тульской студии актер познакомился с будущей супругой Ольгой. Девушка тоже была артисткой, но никогда не рвалась на сцену. После переезда в Саратов она переоценила свои ценности и даже не заикалась, что когда-либо играла. В Москву она переехала уже с дочкой Глашей.

«У Глаши тоже была идея пойти по моим стопам, но она очень быстро поняла, что это не ее дело. Слишком стеснительная. Она интересный собеседник, но как только появляется публика, тут же закрывается. Сейчас дочь учится в Тульском пединституте», — делился Степин.

Артист никогда не рассказывал, почему развелся с женой. Известно лишь то, что Ольга и Глаша жили в Воронеже уже когда он снимался в «Ранетках».

Позднее актера женился на художнице по костюмам Наталье. В 2012 году у пары родился сын Мирон — по мнению Степина, он станет достойным продолжателем его актерской династии.