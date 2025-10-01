«Хранил это в тайне»: рэпер HammAli впервые станет отцом

Рэпер Александр Громов, известный под псевдонимом HammAli, сообщил, что скоро станет отцом.

Этой новостью он поделился на своей странице в социальных сетях.

— Я все время хранил это в тайне, но не сдержался. Я безмерно благодарен Всевышнему за все, что происходит в моей жизни. И мне очень захотелось поделиться этим с вами! Скоро мы станем папой и мамой, — написал артист.

Он также опубликовал совместные фотографии с его женой Эмили, у которой можно увидеть округлившийся живот.

Российская певица Ольга Орлова рассказала, почему выбрала телеведущую Ксению Бородину крестной матерью для своей дочки.

По ее словам, на Бородину всегда можно положиться. Певица также рассказала, что столкнулась с выкидышами и замершими беременностями.

Диджей и блогер Карина Истомина рассказала, что заключила со своим мужем, футболистом Федором Смоловым брачный контракт. Она добавила, что в случае экстренной ситуации ей хватит денег на воспитание ребенка. Смолов в свою очередь частично признал свою вину в уголовном деле по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.