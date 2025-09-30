Катя Лель устроила сеанс лечения космической музыкой

Газета.Ru

Певица Катя Лель устроила на своем дне рождения сеанс лечения комической музыкой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Катя Лель устроила сеанс лечения космической музыкой
© Соцсети

Мероприятие прошло в центре Москвы. В его рамках пошли исцеляющие звуковые практики, а также измерение ауры. Катя Лель спела мантры на разных языках. Певица исполнила их на пали (язык Будды), иврите, галактическом языке, а также египетским звуком и как «Отче наш».

По словам Лель, в проекте по фиксированию силы звука участвовали нейрофизиологи и биологи. Специальный прибор якобы запечатлевает изменения сознания гостей в реальном времени, выводя на экраны цветовые визуализации. Певица рассказала, что получила знания из философских трудов и «книг других цивилизаций».

Лель также призналась, что завершила духовное паломничество в Индию. На праздник пришли Костя Цзю, Кирилл Туриченко и другие звезды. Канал отметил, что торжество прошло без алкогольных напитков.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.