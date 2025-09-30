У актера Смольянинова* нашли новый долг

Уехавший из России актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) снова попал под внимание судебных приставов — с него взыскивают задолженность по кредитным платежам почти в 95 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах, передает РИА Новости.

С актера уже до этого принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе стало известно, что его автомобиль арестовали за долги. Имущество, попавшее под арест, должны были продать для погашения долгов, однако в сентябре выяснилось, что долг Смольянинова был полностью погашен.

Между тем, на него завели новое исполнительное производство по судебному приказу, вынесенному судебным участком Москвы.

Актер Смольянинов рассчитался с долгами

Российская актриса Яна Поплавская допустила, что Смольянинов мог закрыть долги в России ради возможности вернуться. По ее предположению, иноагент оказался никому не нужен на Западе из-за того, что мог не знать иностранного языка, нет нужных связей и друзей, поскольку они остались на Родине.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов