Маккартни впервые за сольную карьеру исполнил Help

83-летний Пол Маккартни, который сам по себе музыкальное божество и непрекращающаяся сенсация в любой своей инкарнации, добавил дополнительной остроты в свой и без того сенсационный тур Got Back, очередной этап которого начался только что в США (о планах продолжения тура, начатого еще в 2022 году, музыкальные хроники «МК» подробно рассказывали 15 июля). На первом концерте в Санта-Барбаре 26 сентября рок-стар привел в невообразимый экстаз поклонников, исполнив битловский хит Help! — впервые за всю свою сольную карьеру.

Help! не звучала в полном объеме с декабря 1965 года - со времен последнего исполнения этой песни The Beatles на концерте в Уэльсе. И вот теперь ею наслаждались до ностальгических слез в глазах тысячи поклонников на огромной арене Santa Barbara Bowl.

«Неожиданный подарок публике», как эмоционально описали этот момент свидетели «исторического события», сразу стал предметом бурных обсуждений. Прежде Маккартни исполнял лишь короткие отрывки из песни - например, в туре Flowers in the Dirt в 1989–1990 годах, где композиция прозвучала коротким отрывком в номере-мидли с фрагментами других песен, посвященном памяти Джона Леннона. Теперь же песня прозвучала в полном объеме перед пятью тысячами зрителей. Смартфоны на концерте были запрещены, поэтому официальной видеозаписи не появилось, однако, несколько кадров с саундчека уже разлетелись по соцсетям.

В концертах Маккартни традиционно преобладают песни The Beatles, написанные им самим, а творчество Леннона звучит значительно реже. Именно поэтому «столь трогательный жест» стал знаковым: Help! считается одной из наиболее личных композиций Леннона. В интервью журналу Playboy в 1980 году, незадолго до его убийства, Джон Леннон вспоминал, что написал эту песню в период, когда чувствовал себя «толстым Элвисом» — в состоянии депрессии и «давления» славы. По его словам, текст песни был «настоящим криком о помощи».

Для Маккартни Леннон остается не только соратником-соперником, но и внутренним собеседником. В одном из интервью сэр Пол признавался, что часто мысленно обращается к Джону во время написания новых песен, оценивая, как бы тот отнесся к очередному тексту. Этот воображаемый диалог, по словам Пола, «заменяет ту творческую искру, которая когда-то рождалась» в их тандеме.

Музыкальные обозреватели отмечают, что теперь «концерт в Санта-Барбаре стал не просто редким музыкальным сюрпризом, но и трогательной данью памяти другу и соавтору от имени человека, чей голос продолжает звучать в музыке Маккартни спустя десятилетия».

Новый этап тура Got Back продлится два месяца по крупным американским площадкам и завершится двумя концертами в Чикаго в конце ноября. Возбужденная публика теперь задается только одним вопросом: услышат ли и они Help!, или это останется исключительно «калифорнийским эксклюзивом»?