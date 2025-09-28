Собчак обрушилась на Стрелец с резкой критикой

Ксения Собчак раскритиковала блогера Надежду Стрелец. Телеведущая заявила, что та пиарится на распускании слухов. Так Ксения отреагировала на слова Надежды – когда у Стрелец спросили, почему известные люди с удовольствием идут к ней на интервью, она ответила, что у ее гостей не возникает никаких проблем после эфиров, пишут news.ru.

Напомним, что уже некоторое время в социальных сетях ходят слухи о том, что героев Собчак после выхода интервью могут ждать неприятности.

«Может, проблема все-таки не в Собчак, а в том, что эти «беспроблемные» интервью проходят для героев тише, потому что в них нет ничего интересного ни для героев, ни для зрителей?» - написала Собчак с Телеграм-канале.

Также Ксения напомнила, что взяла интервью у блогера Елены Блиновской за восемь месяцев до начала у нее проблем с законом. А Стрелец, в свою очередь опубликовала ролик с «королевой марафонов» всего за месяц до обвинений.

«Но «проблемы», конечно, после моих интервью», — сказала Собчак.

Блогер Надежда Стрелец отметила, что в ее изначальном посте не было упоминания Собчак. Она уверила, что ее публикация не была посвящена телеведущей, она написала про свой опыт и создание безопасного пространства для своих героев.