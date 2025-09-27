Лозу лишили добавки к пенсии

Юрий Лоза рассказал, что его лишили дополнительных пенсионных выплат. И теперь он получает от государства лишь 16 тысяч рублей, сказал музыкант в беседе с Общественной службой новостей.

«Послушайте, судьба артиста такова, что тебе придется все время трудиться, чтобы был капитал. По закону, если у пенсионера есть дополнительный доход, то московской доплаты лишают. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей», — заявил певец.

Правда, Лоза подчеркнул, что и с надбавкой пенсия была такова, что он не представляет себе, как на нее выживать. Он не смог бы прожить и содержать семью без дополнительного заработка.

«Смеетесь, что ли? Как можно прожить на 30-40 тысяч в Москве? А теперь даже меньше — 16 тысяч. Если бы не мои выступления и интервью, а также корпоративы, то давно бы уже загнулся», — сказал Лоза.

