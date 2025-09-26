Бузова раскритиковала поступок Shaman на «Интервидении»

Певица Ольга Бузова раскритиковала отказ заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) от борьбы за победу на международном конкурсе «Интервидение». Видеозапись ее комментария опубликовал «Звездач».

Стоит отметить, что недовольство поступком Дронова певица высказала сразу после произошедшего на конкурсе.

«Ярик, что это было? Как вам этот "благородный" поступок? Вся страна ждала этого дня и болела», — написала тогда у себя в соцсетях Бузова.

Теперь же певица решила объяснить, что ей так не понравилось в действиях Shaman.

«Он поет: "Я русский, я иду до конца". Получается, что его слова водица. Так не годится. Я считаю, что если ты участвуешь, то нужно идти до конца. Как он поет в своей песне. Я опираюсь на творчество человека. И мне очень странно, потому что мы так болели. И такой был номер, и песня хорошая», — сказала Бузова.

Она отметила, что если Дронов изначально не собирался идти до конца, как пропагандирует в своей песне, то, возможно, это нужно было сделать «другому человеку». Таким образом Бузова намекнула на себя.