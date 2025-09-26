Дочь Даны Борисовой ушла из дома

Взаимоотношения Даны Борисовой с её дочкой Полиной накалились до предела. Девушка съехала от матери, а телеведущая обиделась на дочь. Подробности семейной драмы выяснил «МК».

Детали личной жизни дочери Даны Борисовой в последнее время не обсуждает только ленивый. 18-летняя девушка призналась, что у нее какой-то новый роман. За подробностями мы обратились непосредственно к маме Дане Борисовой.

"Да, у Полины роман, она уже признавалась, что безответно влюблена. Я как мама, конечно, в курсе, знают об этом и её подружки. Она влюблена в мальчика - он редактор проекта, в котором Полина снималась. Но эта любовь не взаимна. Молодой человек знает о чувствах Полины, она ему рассказала, но он ей честно ответил, что они могут быть только друзьями" , - рассказала Дана.

Впрочем, это не единственная новость в семье Борисовой: оказывается, дочка Даны с ней не живет.

" Честно говоря, с Полиной у меня сейчас отношения не очень, потому что на отдыхе она мне сказала очень обидные слова. Сказала, что у нее клеймо на всю жизнь; лучше бы матери - бывшей алкоголички у неё не было. И сейчас она уже 5 дней живет с подружкой, - рассказала "МК" расстроенная Дана. - Участие в передаче "Наследники", конечно, на неё повлияло. После того, как она заявила: мол, она звезда, а я никто, я ей ответила: "Раз так, зарабатывай сама на свои массажи и остальные хотелки. Просто когда мы из отпуска в Москву приехали, она захотела массаж, а он стоит пять тысяч. Но я ввела финансовые санкции и не дала ей ни копейки", - сообщила ведущая.

По словам Даны, сейчас Полина живёт на гонорары, полученные во время съемок в других программах.