Певица Лулу впервые призналась в интиме с Дэвидом Боуи

Поп-певица Лулу впервые призналась, что занималась сексом с легендарной рок-звездой Дэвидом Боуи Лул. Она публично поделилась интимными подробностями жаркой встречи.

© Global look

76-летняя певица и легендарный исполнитель хита Starman закрутили роман в 1970-х годах после встречи в отеле в Шеффилде, пишет Daily Mail. Рассказывая о своей первой страстной ночи с Дэвидом, Лулу сказала, что смутно помнит мелкие подробности страстного вечера. Была не слишком трезвой. Однако она уверена, что между ней и музыкантом происходило нечто большее, чем просто интим. Лулу объяснила: «Знаете что, я никогда не говорила 'Да, у меня был секс с Дэвидом Боуи» до сих пор. Я говорю это впервые, потому что всегда предпочитала молчать об этом".

Артистка благодарна Боуи, что он позволил ей быть рядом, пусть и не слишком длительное время. При этом Лулу публично заявляла, что до связи с рокером долго избагала близости с любыми мужчинами. Сама мысль о сексе вызывала у нее отвращение и чувство неловкости. Поэтому она предпочитала ждать подходящего человека, в которого могла бы влюбиться.

«Я хотела любви, я хотела романтики. Я просто боялась реальности, поэтому проводила время, погрузившись в фантазии, влюбленная в саму идею любви», — рассказывала она.

В другом выпуске этой недели Лулу, сдерживая слезы, открыто говорила о своем алкоголизме. Она неистово нуждалась в поддержке, но не получила ее. После многих лет борьбы с пагубным пристрастием артистка победила. В 2013 году она окончательно бросила пить..