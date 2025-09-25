Киркоров объяснил, почему пропустил «Интервидение»

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему он пропустил конкурс «Интервидение». Об этом сообщает Telegram-канал Lotus Media.

На презентации клипа своей подруги Margo Киркоров рассказал, что «Интервидение» не соответствует его статусу. При этом он признал, что посетил бы мероприятие, если бы участвовал в нем в качестве конкурсанта.

«Было достаточно много других представителей шоу-бизнеса. А я скажу вам так: не в моем статусе приходить на подобные мероприятия, связанные с “Интервидением” или “Евровидением” в качестве зрителя. У меня несколько другое положение. Быть в массовке — это не по-королевски», — заявил он.

Ранее автомобиль Киркорова выставили на продажу за 1 миллиард рублей.