Сын Бари Алибасова объяснил, зачем продюсер «бахнул» «Крота»

Сын Бари Алибасова Бари заявил в беседе teleprogramma.org, что основатель группы «На-На» мог выпить средство для очистки труб «Крот» из-за проблем в отношениях с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Я считаю, что после нервных срывов с Лидией Николаевной он и «Крота» тогда бахнул. Так что со здоровьем у него не очень хорошо. Но у Лидии Николаевны хуже. Поэтому ничего страшного», — поделился сын продюсера.

4 июня 2019 года Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца. Позже сын Бари Алибасова рассказал, что благодаря истории с выпитым средством семья продюсера заработала около 20 млн рублей.

Алибасов-младший добавил, что сейчас продюсер не держит зла на Федосееву-Шукшину. Он не исключил, что артисты поддерживают общение.

Сын Бари Алибасова сделал признание о семье Лидии Федосеевой-Шукшиной

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться».