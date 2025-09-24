Гоблин назвал дурью замок Пугачевой

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал дурью замок певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в деревне Грязь в Подмосковье. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Соведущий Пучкова, журналист Петр Лидов, назвал дом Пугачевой и Галкина несовременным. Он также предположил, что здание может быть неудобным и дорогим в обслуживании.

«Дурь. (...) Какие-то башни дурацкие. Ты что, туда ходишь, что ли? Зачем?» — описал жилище певицы и комика Гоблин.

Лидов в шутку добавил, что башни нужны жителям этого дома, чтобы отстреливаться от врагов.

Ранее стало известно, что замок Пугачевой и Галкина пришел в упадок. Сообщалось, что стены здания покрылись плесенью, а на некоторых участках крыши образовалась ржавчина.