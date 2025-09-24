Артем Ткаченко объяснил, почему не спит в одной постели с женой

Супруги приняли устраивающее их обоих решение.

© WomanHit.ru

43-летний Артем Ткаченко уверен, что спать с женой в разных комнатах — лучшее решение. Актер пояснил, почему пришел к такому выводу. В беседе с Super звезда сериалов и кино рассказал, что недосыпы недопустимы в его профессии. Порой приходится работать на съемочной площадке целый день, и если ночью при этом постоянно просыпаться и «недобирать» драгоценные часы сна, это едва ли положительно скажется на состоянии, внешности, да и самом процессе.

«Мне надо высыпаться перед работой», — коротко заявил Ткаченко.

Не так давно у артиста и его супруги и коллеги Екатерины Стеблиной родился третий сын. Все заботы о новорожденном, а также ночные бдения у его кроватки легли на плечи жены. Она с пониманием относится к решению Артема «самоустраниться» от этой части родительских обязанностей. К слову, и более взрослые сыновья частенько просыпаются по ночам, что свойственно для столь нежного возраста. Ткаченко в последние годы более чем востребован у режиссеров и не желает упускать стоящие проекты.