Маша Распутина вышла замуж

Певица Маша Распутина тайно вышла замуж за продюсера и бизнесмена Виктора Захарова после 25 лет совместной жизни. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на супруга артистки.

По словам Захарова, Распутина не хотела превращать церемонию бракосочетания в грандиозное событие.

«Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку», — объяснил муж певицы.

Он добавил, что после свадьбы артистка стала любить его еще сильнее.

Распутина состоит в отношениях с Захаровым с конца 1990-х. Известно, что у 61-летней исполнительницы и 70-летнего бизнесмена есть общая дочь Мария. В 1999 году пара обвенчалась в церкви, однако не заключила брак, поскольку на тот момент Захаров был женат.

