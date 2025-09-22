В Германии сравнили «Интервидение» с «Евровидением»

Международный конкурс «Интервидение» удивил отсутствием «странностей», которые привычны для «Евровидение». Об этом заявило немецкое издание Tagesspiegel.

Авторы статьи отметили, что организаторы конкурса сделали акцент на традиционных ценностях, а также на уважении к культурному многообразию.

«Не хватало странностей Евровидения», — отмечается в материале.

Напомним, что международный конкурс «Интервидение» прошел в комплексе Live Arena в Москве в ночь с 20 на 21 сентября. В нем приняли участие исполнители из 23 государств.

"Интервидение" посмотрели 4 миллиарда зрителей в мире

Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место заняли The Nomad Trio из Киргизии, а третье — Дана аль-Мир из Катара. Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов), который попросил не оценивать его выступление.