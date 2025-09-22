Умерла мать Леонида Агутина

57-летний Леонид Агутин сообщил о невосполнимой утрате. Мать музыканта, Людмила Леонидовна, скончалась на 86 году жизни.

Певец опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, поделившись архивным фото с мамой и трогательными воспоминаниями из детства.

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», — написал артист.

Подписчики поспешили выразить любимому исполнителю свои соболезнования, хотя прекрасно понимали, что никакие слова поддержки в такой ситуации не имеют особой силы. Потеря матери — тяжелейшая из потерь для любого человека, и ее придется переживать годами. «Нет горя сильнее. Маме — светлая память. Вам сил и терпения», «Мы с вами», «Не передать словами как это больно… Плачу вместе с Вами…», — пишут поклонники.

© Соцсети

Людмила Агутина (в девичестве — Школьникова) выбрала себе соответствующую фамилии профессию. Всю жизнь она работала в образовательной сфере, сначала учителем начальных классов, а после и завучем. Первенец Леонид родился в первом браке, с музыкантом Николаем Агутиным. Однако когда будущему певцу исполнилось 14, родители развелись. Агутин долго не мог простить отцу предательства, но после все же принял его решение завести другую семью. Он общается с единокровной сестрой Ксенией, и в прошлом году помог приобрести ей жилье. К слову, и Людмила Леонидовна сумела обрести личное счастье после развода. Она вышла замуж за врача-терапевта, Николая Бабенко.