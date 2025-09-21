В Стамбуле с Миа Бойкой случилась беда

Миа Бойка в Турции лишилась драгоценностей на сумму более, чем в семь миллионов рублей.

Об этом певица рассказала журналистам «Московского Комсомольца».

«В Стамбуле, можно сказать, я была транзитом: прилетала буквально на пару дней. Заселилась в отель, разложила вещи. Мешочек с драгоценностями, в котором были бриллиантовый крест и серьги с бриллиантами в четыре карата, лежал в сумочке. Плюс еще там была пара дорогих колец известного бренда», - объяснила Миа.

Певица несколько раз выходила из номера. И пропажу драгоценностей осознала не сразу.

«Я поняла, что у меня нет сережек, уже в тот момент, когда была на новом месте. Заглянула в сумку и не увидела там мешочка с драгоценностями. Расстроилась так, что не передать словами! Я начала звонить в отель с надеждой, что они нашли мои украшения. Но они сказали, что никто ничего не видел. Очень жалко: драгоценности в общей сложности стоят больше семи миллионов рублей.».

Девушка призналась. что много плакала из-за этой потери. Но потом смирилась. Теперь она говорит, что это был знак судьбы - серьги с бриллиантами по два карата на каждое ухо слишком мелкие. Нужны камни побольше.

Вдобавок ко всему, Миа теперь считает, что Москва — «самый безопасный город на планете».