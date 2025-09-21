Соседов прокомментировал заявление Дронова

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) отказался от участия в конкурсе «Интервидение». Музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что это не экспромт.

© YouTube

Он считает, что Дронов не взял бы на себя ответственность сделать подобное заявление. О чем и рассказал Ura.ru.

«Давайте не будем наивными. Shaman вряд ли сам себя снял. Видимо, ему велели так сделать. И это решение, кстати, правильное», — объяснил телеведущий.

Критик полагает, что, если бы певец не отказался от голосования, ему бы сложно было «отмыться от упреков» в нечестной победе.

«Shaman выступил прекрасно. Все еще раз увидели, что это артист международного уровня. Итоги конкурса в целом справедливые», — резюмировал Соседов.

