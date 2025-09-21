Лоза раскритиковал итоги «Интервидения»
Юрий Лоза в Telegram-канале раскритиковал выступление победителя, а также состав участников конкурса.
Музыкант считает, что спецэффекты и прочие «приложения» к исполнителям явно перевешивали их вокал. По его словам, хорошо слышно было только голоса ведущих. Что касается участников, то на «Интервидение» приехали артисты, не планирующие гастроли в недружественных для России странах, передает его слова passion.ru.
«Соответственно, на призывы Лаврова не откликнулись „братья славяне“, и даже ни Армения, ни Грузия, ни Азербайджан своих артистов не представили», — констатировал Лоза.
Не произвело впечатления на Лозу и выступление вьетнамца Дык Фука, занявшего на «Интервидении» первое место.
«Вьетнамец лично меня не убедил, но я и не ждал, что мнение членов жюри совпадет с моим. Я до сих пор не понимаю, что они оценивали — вокал, песню или номер», — заявил певец.
Фук получил статуэтку «Интервидения» и 30 миллионов рублей.
«Раскрою секрет: из тех средств, которые я получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – заявил певец в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».