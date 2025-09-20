Финал "Интервидения" начался в Москве

Финал международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовал на "Live Арене" в Москве, передает РИА Новости.

Концерт открыли исполнители Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". Также Владимир Путин выступил со специальным обращением к гостям и участникам конкурса. Он назвал финал "Интервидения" одним из самых ожидаемых культурных событий в мире.

"Россия всегда была и остается страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других", – указал российский лидер.

Всего в конкурсе примут участие артисты из 23 стран мира. Первым конкурсантом станет кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а последним – представитель Индии Раухан Малик.

Также ожидаются выступления артистов из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, США, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

Россию на конкурсе представит певец Shaman. Композиция "Прямо по сердцу", с которой он планирует выступить, была впервые представлена на премии телеканала МУЗ-ТВ.

Ведущими конкурса от России стали актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, а комментаторами – телеведущая Яна Чурикова и продюсер программ Первого канала Юрий Аксюта.