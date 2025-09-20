На Киркорова подали в суд за долги

Новый иск к звезде российской эстрады Филиппу Киркорову зарегистрирован в Таганском суде столицы. Речь идет о взыскании долгов по договору займа.

Как стало известно «МК», истцом выступает компания «Социум трейд», специализация которой - вложение в ценные бумаги. Иск пока не принят к производству: канцелярия проверяет правильность оформления документов. Ранее концертные продюсеры рассказывали, что знаменитый певец был вынужден брать кредиты на организацию своих концертов.

В январе 2024 года налоговая служба взыскала через суд крупный долг с Киркорова (7,9 млн рублей).