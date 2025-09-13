Тимати рассказал о предложениях мошенников

Тимуру Юнусову, известному публике под сценическим псевдонимом Тимати, массово поступают сообщения с украинских и латвийских номеров с предложением очернить мессенджер MAХ. За это обещают крупные суммы, до двух миллионов долларов.

В Юнусов продемонстрировал одно из таких сообщений на камеру, пишет gazeta.ru.

Рэпер сказал, что MAХ себе скачал, но попользоваться пока не успел.

Недавно СБУ объявило артиста в розыск. Но никаких угроз по этому поводу не поступало.

«Объявили и объявили. Я никуда не прячусь. Я в Москве», — сказал он журналистам.

Ранее российский рэпер Тимур Юнусов, широко известный как Тимати, прокомментировал в микроблоге информацию о том, что СБУ объявила его в розыск, а сам он находится в базе экстремистского сайта «Миротворец».