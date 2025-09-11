Пугачева раскрыла проблемы со здоровьем

Певица Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем. Первое за несколько лет большое интервью она дала проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

Артистка опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что у нее трясутся руки.

«Я вообще чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное — детские болезни. Я все-таки послевоенный ребенок, детские болезни дают о себе знать. Тогда все болели», — рассказала певица.

При этом она отметила, что ее беспокоят проблемы с ногами, которые «ослабели». Причиной такого состояния, по словам исполнительницы, стал прием статинов — препаратов, регулирующих уровень холестерина.

«Стала развивать ноги. [Стало] нормально», — добавила Пугачева.

