Бари Алибасов может остаться слепым

Продюсер Бари Алибасов экстренно обратился к врачам из-за нестерпимой головной боли. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Канал утверждает, что врачи нашли у 78-летнего Алибасова повышение давления до «предельных значений». Ему выписали лечение, подобрали питание и категорически запретили употреблять алкоголь. В противном случае основатель группы «На-на» может остаться слепым, ему грозят инфаркт или инсульт, с подозрением на который Алибасова уже госпитализировали в 2024-м.

Сам артист в беседе с изданием сообщил, что у него все хорошо, он все еще сам передвигается.

«На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь», — сказал он.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться». В октябре музыкант признался, что начал семейный бизнес с женой. Он продает пряники, испеченные супругой.

«Поразил цинизм врачей»: Бари Алибасов-младший о клинике, в которой ослепла его жена

В июне сын Бари Алибасова Бари рассказал, что продюсер отказался от карьеры в музыкальном бизнесе ради семейного кафе.