Куценко раскрыл тайную мечту

Гоша Куценко- многодетный отец, у него трое детей. Младшие дочки появились в браке с моделью Ириной Скриниченко. А старшей, от Марины Порошиной, - Полине, 29 лет.

Как рассказал артист «Московскому Комсомольцу», у Полины есть постоянный молодой человек.

«Старшая - самостоятельная, у нее любовь-морковь. Там такая любовь! Они счастливы», - сообщил Куценко.

Гоша признался, что давно мечтает, что у Полины появятся дети.

«Я на это рассчитываю уже 29 лет. Но дочь говорит: «Папа, не торопись, побудь еще в среднем возрасте. Побудь мальчишкой», - констатировал артист.

Журналисты выяснили, что Полина Куценко общается с молодым человеком, который работает в сфере IT-технологий и, как говорит Гоша, его их семье «Бог послал».

Ранее Гоша Куценко признался, что балует детей в обход запретов жены.