Витас (Виталий Грачев) накопил долг в 51 тысячу рублей по коммунальным платежам, ознакомившись с данными приставов.

Еще весной 2023 года на певца возбудили исполнительное производство из-за «задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию», пишет РИА Новости.

Но найти должника приставам не удалось. Дело пришлось закрыть из-за «невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, что артист перестал давать сольные концерты в России из-за активной гастрольной деятельности в Китае.

Концерт Витаса в Китае обернулся скандалом

В 2006 году Витас принял предложение центрального китайского телевидения принять участие в концерте, приуроченном к Году России. После этого выступления артист обзавелся большим количеством поклонников в Поднебесной. Певцу даже установили памятник в центральном парке Шанхая.