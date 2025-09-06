Нагиев озвучил размер своей пенсии

Дмитрий Нагиев провел встречу с друзьями из дубайского агентства недвижимости. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai. В ходе беседы он получил неожиданные советы: теперь в моде не квартиры, а коммерческая недвижимость.

Ему сказали, что быть арендодателем - верный путь к «неплохой прибавке к пенсии». Тем более, что, как заявил сам артист, она у него совсем невелика.

«У меня русская пенсия. Посчитал — тысяч 20 будет в рублях», - сказал он.

Тeleprogramma пишет, что, по меркам обычного человека, заработок Нагиева небольшим назвать никак нельзя. В целом же его годовой доход составляет около 3 миллионов долларов (к заработкам на ТВ добавляются гонорары от рекламы, корпоративов и мастер-классов). При этом, признается сам Дмитрий, он хочет «купить стены, апартаменты и получать с этого доход».

Нагиев озвучил, что у него накоплено 70 тысяч долларов, которые он назвал «слезами».

