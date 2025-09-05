Катя Гордон: "Екатерина Мизулина - самозванка"

Вот уже который день не утихает скандал вокруг концерта Егора Крида. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала артиста за провокационные танцы и поцелуи на сцене и, со ссылкой на общественников, намекнула на то, что у певца могут возникнуть проблемы с карьерой. Тот, в свою очередь, молчать не стал и прямо обвинил Мизулину, что якобы она стала причиной развала семьи популярного певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов).

Дальше - больше. На защиту Егора Крида неожиданно встали многие представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ксения Собчак. Не осталась в стороне и адвокат, певица, автор песен Екатерина Гордон. В своем официально телеграм-канале она с критикой обрушилась на Екатерину Мизулину.

"Екатерина Мизулина может быть отличным человеком, но она - самозванка. Никакие "мы" не делегировали ей право нас отчего-то защищать и на кого-то нападать", - заявила Гордон.

Далее она прокомментировала подарок SHAMANа, который тот преподнес Екатерине Мизулиной на днях. Речь идет о партии "Мы", оформленной в цветах национального флага. Причем в Сети до сих пор гадают, что это было: запуск настоящей партии или предложение руки и сердца. Сам певец, кстати, этот момент не уточнил. А вот Гордон оскорбилась при виде такого презента.

"Дарение некой партии Шаманом Мизулиной на день рождение в кустах, к примеру, выглядит для меня полной порнографией и оскорбляет мои чувства верующих в гражданское общество. Вечная эксплуатация российского флага, граничащая с надругательством. Невозможное глупое высокомерие", - врезала Гордон заодно и артисту.

Катя высказала мнение, что его брак с Еленой Мартыновой - "лучшее, что было в жизни" SHAMANа. По словам Гордон, та слепила его "из ничего".