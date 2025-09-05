Шуфутинский получил гражданство РФ

Певец Михаил Шуфутинский получил российское гражданство, следует из налоговой выписки.

В документе указано, что это произошло в начале специальной военной операции. В 2021 году он сообщал журналистам, что у него был только паспорт США.

Шуфутинский рассказывал в интервью kp.ru, что в 1990 году вернулся в Россию, но долго сомневался, останется ли здесь жить. Его устраивало американское гражданство. Он часто выступал как в Америке, так и в России, и наличие американского паспорта облегчало ему перемещения.

«Почему не сделал второй паспорт? Это было как-то неправильно, нечестно считалось. Они в Америке не приветствуют двойное гражданство. Мне и предлагали российский паспорт, но я отказался. Но у меня есть постоянный вид на жительство», — говорил Шуфутинский.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что Шуфутинов день целесообразно сделать официальным праздником в России. «Третье сентября»— лирическая песня, впервые исполненная Шуфутинским в 1993 году и вошедшая в 1994 году в его сольный альбом «Гуляй, душа». По словам Запашного, данная песня «однозначно хитовая».