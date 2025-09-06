Бузова обиделась на Киркорова из-за Чеботиной

Ольга Бузова удивлена, почему Филипп Киркоров, который много лет в шоу-бизнесе и знает его правила, не видит мотивов поведения молодой исполнительницы Люси Чеботиной.

Как пишет gazeta.ru, ссылаясь на инсайдерские источники в социальных сетях, Бузова считает, что Чеботина интригует и льстит, чтобы укрепить свое положение. А Киркоров принимает лесть за чистую монету и даже назвал Чеботину «новой Примадонной» после их совместного выступления.

Инсайдер отметил, что Ольга уверена, что не менее Чеботиной достойна этого статуса.

Известно, что неофициальное звание Примадонны отечественного шоу-бизнеса закрепилось за бывшей женой Киркорова, певицей Аллой Пугачевой, после того как она исполнила одноименную песню на «Евровидении» в 1997 году. По словам самой артистки, она посвятила эту композицию актрисе Людмиле Гурченко.