Супруга Ефремова высказалась о разводе

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась комментировать слухи о разводе с актером после 23 лет брака. Ее слова приводит News.ru.

Ранее СМИ сообщили, что 61-летний актер Михаил Ефремов развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой, в браке с которой у него родились трое детей. По данным осведомленных источников, пара часто ссорилась, а после выхода артиста из колонии, где его навещала 42-летняя актриса Дарья Белоусова, их отношения окончательно испортились.

При этом сама Софья Кругликова отказалась отвечать на слухи о разводе с мужем и постоянных конфликтах.

«Я не стану это комментировать, до свидания», — заявила она.

В свою очередь адвокат артиста Юрий Падалко не стал опровергать слухи об изменении семейного положения Ефремова, отметив, что пока воздержится от каких-либо комментариев.

Стало известно, какое имущество будут делить Ефремов и Кругликова

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате водитель грузовика погиб. Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии, но 9 апреля 2025 года актер вышел по УДО.