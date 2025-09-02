Shaman рассказал об угрозах

Известный певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) рассказал в беседе с журналистами «Комсомольской правды», что хейтеры нередко грозятся убить его.

Артист пояснил, что особо активно хейтеры оказывали на него давление после того, как в 2022 году вышли песни «Встанем» и «Я — русский».

«Мне давления и так по жизни хватает. И я даже не говорю сейчас про какой-то там хейт и так далее. Я говорю про конкретные и регулярные угрозы жизни», — отметил Shaman.

Певец пояснил, что не желает делиться подробностями этих угроз, акцентировать на них внимание. Он добавил, что в последние годы выступает и выходит в свет со службой безопасности.